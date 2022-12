Milan Femminile, Soffia: «Tre punti importanti, i miei obiettivi…»

Angelica Soffia, difensore del Milan Femminile, ha parlato al termine della gara vinta contro il Sassuolo: le sue dichiarazioni

Intervenuta in esclusiva ai microfoni del nostro inviato Daniele Grassini, Angelica Soffia, difensore del Milan Femminile, ha commentato la vittoria contro il Sassuolo:

«Sicuramente sono importanti i 3 punti perchè ne avevamo bisogno per prendere maggiore consapevolezza. Ancora più importante però è stato il clean sheet perchè stiamo subendo troppi gol. Ora ci stiamo lavorando meglio in allenamento e siamo contente del risultato. Partendo così forte abbiamo trovato il gol come ci eravamo detti negli spogliatoi e questo ci ha permesso di vincere. Il fatto di partire subito a mille ci ha portato i 3 punti. Ruolo più avanzato? Sicuramente mi ha fatto piacere fare i miei primi 95 minuti, era un obiettivo personale che stavo puntando. Bene che ci sia riuscita abbinandola ad una vittoria. Spero sia di buon auspicio per le partite a seguire. Sto entrando nei meccanismi e più minuti faccio più capisco come aiutare meglio la squadra. Poi ovviamente se arrivasse un gol o altri assist meglio perchè sicuramente aiuta a fare punti. Importante però è entrare nei meccanismi e portare avanti un obiettivo comune. L’altro mio obiettivo è sicuramente la Nazionale. A fine stagione ci saranno i Mondiali e quindi è un obiettivo importante che può arrivare però solo facendo bene con il Milan».