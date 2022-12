Scende in campo il Milan Femminile, avversaria la Roma: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live

Sintesi Milan Roma femminile 0-2

1′ Inizia il match

5‘ È la Roma a fare la partita in questo avvio di match, il Milan fatica ad uscire dalla propria metà campo.

9‘ Grande pressing della Roma, le rossonere non sono ancora riuscite ad affacciarsi dalle parti di Ceasar.

19‘ Cross della Roma dalla sinistra che diventa un tiro, Giuliani attenta smanaccia ed allontana.

22‘ Gol del Milan, ma è fuorigioco. Grande passaggio di Asllani per Bergamaschi, che a tu per tu col portiere non sbaglia. Si alza però la bandierina dell’assistente, la numero 7 del Milan era in offside.

32‘ Bergamaschia servita benissimo in profondità spreca tutto: da sola in area di rigore crossa direttamente sul portiere della Roma.

34‘ Azione personale di Serturini per vie centrali, il tiro dal limite però è debole e Giuliani blocca a terra facilmente.

39‘ Miracolo di Giuliani che di piede respinge un tiro a botta sicura della Roma. Grande intervento del portiere rossonero che salva il risultato.

45′ Finisce il primo tempo

46′ Inizia il secondo tempo

48′ Punizione di Mascarello, stacca Mesjasz: para Ceasar

55′ GOL DELLA ROMA – grande azione di Haavi che scarta Mesjasz sulla fascia e mette al centro, inserimento decisivo di Giugliano che di testa batte Giuliani

63′ RADDOPPIA LA ROMA – azione personale di Serturini sulla fascia che crossa e pesca ancora Giugliano che stoppa e calcia e sigla la doppietta personale

83′ Continua a spingere la Roma, Milan in difficoltà

90′ Occasione Milan – azione corale delle rossonere con il pallone che arriva in area a Piemonte che calcia troppo piano e perde l’occasione di riaprire il match

90’+4’Finisce il secondo tempo

Migliore in campo

Al termine del match

Milan Femminile Roma 0-2: risultato e tabellino

MILAN FEMMINILE: Giuliani; Arnadottir, Mesjasz, Fusetti; Bergamaschi, Grimshaw, Mascarello, Thrige; Asllani, Thomas, Piemonte. A disp. Adami, Dubcov K, Dubcova M, Carage, Vigilucci, Soffia, Fedele, Babb, Guagni

ROMA FEMMINILE: Ceasar; Bartoli, Linari , Minami; Wenninger, Giugliano, Andressa, Greggi; Haavi, Serturini, Giacinti. A disp. Lind, Cinotti, Ciccotti, Glionna, Haug, Bergrsen, Lazaro, Kramzar, Ohrstrom

ARBITRO: Emmanuele

MARCATRICI:

55′ 63′ Giugliano;

AMMONITE:

65′ Fusetti; 66′ Giugliano