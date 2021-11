Milan femminile: prova di forza e carattere contro la Fiorentina

Il Milan femminile batte dopo una prova di forza la Fiorentina nel match valido per la settima giornata di Serie A, ora l’Empoli per…

Grande vittoria del Milan femminile allo stadio Gino Bozzi di Firenze contro una diretta rivale. Una prova di forza e carattere incredibile contro un avversario di tutto rispetto, che giungeva da 9 punti su 9 nelle ultime tre sfide. Rossonere con diverse assenze pesanti su tutte quelle di Boquete e Jane, con Giacinti in panchina per tutto il primo tempo.

Decisiva Nina Stapelfeldt alla prima da titolare in Serie A, che raccoglie di testa un cross perfetto di Tucceri dalla bandierina. Una vittoria preziosa e pesantissima in chiave Uefa Women Champions League, visto che Inter e Sassuolo hanno perso punti rispettivamente con Juventus e Roma. La Viola sprofonda all’inferno (il treno Europa è quasi partito), il Diavolo al contrario si trova ora a sole due lunghezze.

Il Milan femminile va in gol con 10 marcatrici diverse, milita al terzo posto con 16 punti frutto di 16 gol realizzati e soli 4 subiti. Ora con Empoli e Pomigliano servono sei punti per giungere al derby contro l’Inter senza rimorsi e con la consapevolezza di potersela giocare sino all’ultimo con tutti. La squadra c’è, a Firenze si sono visti tanti buoni aspetti. Fondamentale tenerseli stretti e maturarli, con umiltà, dedizione e sacrificio per proseguire serenamente il cammino verso le zone alte della classifica.