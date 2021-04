Milan femminile: oggi è il compleanno di Maria Korenciova, i suoi numeri

Milan femminile: Maria Korenciova oggi compie 32 anni. L’estremo difensore è al terzo anno in rossonero, le sue statistiche

Oggi Maria Korenciova, portiere del Milan femminile, compie 32 anni. La slovacca indossa per la terza stagione consecutiva la maglia rossonera.

La numero 12 milanista ha collezionato sin qui 52 presenze in Serie A, subendo 37 gol per un totale di 4722 minuti disputati. Nel complesso sono 62 le gare da protagonista tra campionato, Coppa Italia e Supercoppa per un totale di 49 gol incassati, un’ammonizione, un rosso con 5570 minuti all’attivo, che la incoronano terza miglior giocatrice di sempre per minutaggio nel Diavolo femminile.