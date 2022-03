Nella gara del Milan Femminile contro il Napoli, Guagni resta in tribuna mentre Codina in panchina, Boureille non convocata, il motivo

Nella gara del Milan Femminile contro il Napoli, Guagni resta in tribuna mentre Codina in panchina, Boureille non convocata.

Come raccolto dalla nostra redazione per l’azzurra la scelta è precauzionale visto il recente infortunio. Per la spagnola si tratta di un risentimento muscolare e per questo mister Ganz ha preferito preservarla lasciandola in panchina. Boureille invece non convocata per un risentimento