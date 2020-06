Milan femminile, le ragazze di mister Ganz non si fermano e si allenano

Nonostante i tantissimi dubbi in merito alla ripresa della Serie A femminile e le zero certezze, il Milan prosegue gli allenamenti

Il Milan femminile, come tutte le altre società della Serie A femminile, sono in attesa di una risposta concreta in merito alla ripresa o meno del campionato, anch’esso fermo da mesi per via dell’emergenza Coronavirus.

Nonostante ciò le rossonere hanno ripreso da diverse settimane gli allenamenti individuali e da poco quelli di gruppo, ma non demordono e si preparano, qualora si riprendesse ufficialmente, per farsi trovare pronte.