Milan femminile: la Roma rischia di perdere un pezzo molto pregiato

Milan femminile: Betty Bavagnoli, tecnico della Roma, rischia di perdere un pezzo assai pregiato nella propria formazione

Domenica 30 maggio il Milan femminile affronterà la Roma nel match valido per la finale di Coppa Italia. Le rossonere sono a caccia del primo trofeo storico.

Allarme in casa giallorossa: Annamaria Serturini, entrata a cinque dal termine della sfida contro il Napoli, è uscita in barella con il collare per una pesante concussione cerebrale: l’attaccante sta bene ed è rientrata regolarmente con il resto della squadra. Domani si sottoporrà ad una tac per verificare l’entità dell’infortunio. Rischia di saltare la super partita contro il Diavolo.