Milan Femminile Juventus: il traguardo possibile per le rossonere

Domani alle 14:30 il Milan Femminile sfiderà la Juventus nell’ultima di campionato. Le rossonere mirano au un traguardo:

in caso di vittoria o comunque evitando la sconfitta, la squadra di Ganz rimarrebbe imbattuta nel girone di ritorno della Serie A con gli unici ko nel 2022 arrivati proprio contro le bianconere in Coppa Italia. Un motivo in più per vincere.