Milan Femminile, il portiere della Nazionale afghana si allena con le rossonere

Bellissima la storia di Nazira Khair Zad, portiere della Nazionale afghana: la giovane si sta allenando con il Milan Femminile

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport nella sua versione online, Nazira Kahir Zad, portiere della Nazionale afghana, fuggita per la guerra da Kabul poco meno di un anno fa e arrivata in Italia per poter continuare a vivere la sua vita di donna e sportiva, si allenando con la squadra primavera del Milan femminile.

Queste le sue dichiarazioni: «Il club del mio idolo Maignan, un sogno».