Milan Femminile, gli highlights del match contro lo Zurigo – VIDEO

Prima storica vittoria del Milan Femminile all’esordio in Champions League. Vittoria meritata per le ragazze di Maurizio Ganz, trascinate dalla doppietta di capitan Valentina Giacinti, contro lo Zurigo.

Ecco il video degli highlights, che dà la possibilità a tutti di rivivere le emozioni del match.

🎥 Relive the thrills of our first #UWCL win 💪

🎥 Rivivi la doppietta di @Giacinti9 e i momenti migliori di #ZurigoMilan ✌️#FollowTheRossonere #SempreMilan #FollowTheStars pic.twitter.com/PTfr10LIv9

— AC Milan (@acmilan) August 17, 2021