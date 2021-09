Milan Femminile, Fusetti: «L’obiettivo è riqualificarci in Champions»

Laura Fusetti, giocatrice del Milan Femminile, ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di Milan TV. Le sue parole

GARA CON IL VERONA – «Volevamo iniziare questa nuova stagione con una vittoria dimostrando, che anche quest’anno vogliamo lottare per stare in alto e dare il meglio di noi. Iniziare con la vittoria contro l’Hellas Verona, soprattutto per 4-0, è molto importante soprattutto perché siamo riusciti a concretizzare ben quattro volte ed abbiamo avuto molte occasioni. Siamo soddisfatte per ora ma ovviamente dobbiamo continuare su questa strada e migliorarci.»

OBIETTIVI – «Vogliamo confermare l’obiettivo che avevamo l’anno scorso, quello della qualificazione in Champions. Ma come è giusto che sia vogliamo sempre migliorarci e dare il massimo. Noi entriamo in campo per vincere, partita dopo partita cerchiamo di dimostrare il nostro valore.»

OBIETTIVI PERSONALI – «Sicuramente voglio continuare a lottare con le mie compagne, dare il massimo e migliorarmi sempre di più. Penso che gli obiettivi di squadra siano poi quelli personali, se riesci a dare il massimo insieme alle tue compagne a livello personale hai tante soddisfazioni.»

SUL CAMPIONATO – «Quest’anno sarà un campionato ancora più competitivo di quello dell’anno scorso. Tante squadre si sono rinforzate e anche le neopromosse hanno già dimostrato di non voler mollare e di voler far vedere il loro valore. Squadre come Roma, Inter, Sassuolo Fiorentina si sono rafforzate ancora di più, noi ci siamo rafforzate c’è la Juve… penso che ognuno debba dare il massimo.»

PROSSIMI IMPEGNI – «Sampdoria e Lazio saranno partite insidiose e difficili perché ovviamente non le conosciamo- Abbiamo incontrato la Sampdoria in un torneo precampionato ,ma diciamo che il loro valore non l’hanno dimostrato ancora, sono nuove e vogliono farsi farsi vedere quindi noi dobbiamo essere pronte e concentrate. Se noi facciamo tutte insieme il nostro lavoro non penso che dobbiamo preoccuparci delle altre squadre, sicuramente c’è tanto rispetto perché penso che siano due squadre con grande qualità e penso che lo vedremo durante il campionato.»

SULLA CHAMPIONS – «Giocare in Champions League è un’emozione bellissima. Era da tre anni che volevamo arrivare su questo palcoscenico, abbiamo cercato di dare il massimo. Questi scenari internazionali sono un po’ il sogno di tutti noi calciatrici, non vedevamo l’ora di giocare questa Champions anche se purtroppo questo sogno è finito in poco tempo. È stata una grandissima esperienza.»

SCONFITTA CON L’HOFFENHEIM – «La sconfitta contro l’Hoffenheim ci ha dato un grande insegnamento. Abbiamo cercato di dare il massimo, abbiamo lottato fino alla fine ma purtroppo hanno dimostrato di essere superiori. Ci dispiace essere uscite subito dalla Champions ma queste sconfitte sono quelle che fanno crescere perché giocare a livello internazionale ti dà un qualcosa in più e ti arricchisce. Dobbiamo uscirne ancora più forti, sappiamo i nostri limiti ma soprattutto sappiamo come fare per superarli.»

SULLE COMPAGNE – «Eravamo forti l’anno scorso, durante l’anno ci sono stati innesti che hanno aumentato questa nostra forza e penso che, nonostante purtroppo ci siano state delle delle giocatrici che sono andate in altre squadre, quelle che sono arrivate hanno alzato ancora di più l’asticella. Penso che le nostre nuove compagne siano molto forti e l’hanno dimostrato nelle partite che abbiamo giocato. Come sempre ogni persona che arriva in una squadra da qualcosa ci insegna qualcosa e quindi penso che piano piano si debba sempre aumentare di più il livello. Questa squadra ci sta riuscendo e ovviamente dobbiamo sempre dare il massimo e dimostrare il nostro valore ma sono molto soddisfatta è contenta delle mie compagne. La strada è quella giusta e dobbiamo solo continuare così tutti.»