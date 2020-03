Milan Femminile, ecco quando verranno recuperate le gare

Milan Femminile, la FIGC ha diramato le date per i recuperi delle gare del Femminile rinviate a causa dell’emergenza coronavirus

La FIGC ha diramato in via ufficiale le date per i recuperi delle gare del Femminile rinviate a causa dell’emergenza coronavirus. Il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia tra Milan Femminile e Fiorentina sarà recuperato martedì 17 Marzo 2020 alle ore 14.30 (Stadio Bozzi di Firenze). All’andata le viole si imposero per 2 a 1 sulle ragazze di Maurizio Ganz.

Le sfide d’andata delle semifinali del torneo (in calendario precedentemente in data martedì 17 marzo) si giocheranno, invece, il primo di aprile. Milan-Fiorentina, la quinta giornata di ritorno rinviata il 23 febbraio, verrà recuperata domenica 5 aprile alle ore 12.30.