Milan femminile: dopo Cacciamalli anche Anita Coda firma per il Cittadella

Milan femminile: non solo Cacciamalli anche l’ex Napoli Anita Coda firma con il Cittadella per la stagione 2020/2021

Dopo l’accordo per la permanenza di un’altra stagione per Cacciamalli, il Cittadella annuncia un secondo arrivo da casa rossonera. Si tratta di Anita Coda, lo scorso anno in prestito al Napoli.

L’attaccante classe 2000 giunge così in prestito per la stagione 2020/2021. A questo punto il Milan femminile potrebbe trattenere Miriam Longo. La giovane attaccante avrebbe convinto Ganz e società a puntare su di lei anche per la prossima annata.