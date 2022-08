Il Milan femminile è impegnato nella The Women’s Cup e domani affronterà il Racing Louisville

Il Milan Femminile di Ganz è impegnato in Kentucky per la The Women’s Cup e domani giocheranno la semifinale contro le padrone di casa del Racing Louisville alle 2 di notte italiane.

Nell’altra semifinale la sfida tra Tottenham e OL Reign. Il 20 agosto in programma le finali.