Milan Femminile, la dipendenza da Piemonte e un rinnovo che urge

Martina Piemonte con i suoi gol è sempre più un fattore per il Milan femminile. L’attaccante andrà in scandenza a giugno, urge il rinnovo

Martina Piemonte con i suoi gol è sempre più un fattore per il Milan femminile. Nelle ultime 11 partite tra campionato e coppa ha realizzato 10 reti, la maggior parte di queste anche pesanti, vedi quelle contro Juventus, Fiorentina, Pomigliano e la gara di andata contro la Roma.

La 18 rossonera ha il contratto in scadenza a giugno, urge un rinnovo anche considerando il bilancio delle compagne di reparto in attacco, Thomas e Asllani, che da inizio 2023 hanno realizzato appena un 2 gol a testa tra campionato e coppa. Per costruire un progetto vincente non si può prescindere da una giocatrice così importante