Milan Femminile, Ijeh fissa l’obiettivo: «Mi trovo bene, ho questa cosa in mente»

Le parole di Evelyn Ijeh, attaccante del Milan Femminile in una lunga intervista ai canali ufficiali del club rossonero:

VITTORIA CONTRO IL POMIGLIANO – «Abbiamo giocato un’ottima partita contro il Pomigliano, ci siamo attenute alla partita e siamo riuscite a segnare, questo è positivo. Fare gol mi fa sentire davvero bene perché aiuto la squadra ed è un traguardo importante: sono orgogliosa di me stessa. Voglio contribuire di più per la squadra anche al di là di segnare o no. Voglio servire tanti assist e far si che la squadra possa conquistare dei punti e crescere d’ora in avanti. Voglio aiutare la squadra a migliorare molto affinché la stagione possa concludersi al meglio»

CORTI – «Mi trovo bene con il mister e ho un ottimo rapporto con le mie compagne di squadra. Va tutto bene! Mi piace Milano come città e mi piacciono le strutture del club, lo staff, le giocatrici, è tutto ottimo»