Milan Femminile, Codina torna al Barcellona: il messaggio della calciatrice

Ecco i saluti di Laia Codina verso il popolo rossonero

Laia Codina torna al Barcellona dopo la fine del prestito con il Milan. La calciatrice spagnola ha voluto salutare i tifosi rossoneri con un messaggio sui social. Ecco le sue parole:

«Lascio un club, il Milan, dove mi sono sentita a casa, e dove sono cresciuta come calciatrice e come persona. È stato un anno di crescita costante e non posso che ringraziare tutti quelli che ne hanno fatto parte. Sono orgogliosa di aver potuto difendere questa maglia, ricca di storia, con una grande eredità e un presente calcistico. Lo porterò sempre dentro e mi servirà per tutto ciò che verrà da qui in poi. Ora è il momento di fare le valigie e tornare a casa. Grazie compagne per questa stagione, grazie Milan, grazie tifosi, grazie Italia. Una di voi».