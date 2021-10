Sara Thrige Andersen, centrocampista del Milan Femminile, ha segnato con la nazionale danese nel match contro la Bosnia

Gioia per Sara Thrige Andersen. La centrocampista del Milan Femminile è andata in gol nel match tra la sua nazionale danese e la Bosnia, finito con un netto 8-0. Una bella soddisfazione per lei, autrice di un ottimo avvio di stagione con la squadra di Ganz.

