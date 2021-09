Milan, febbre da Champions a San Siro: già tutto esaurito per l’Atletico

I biglietti per Milan Atletico Madrid sono già sold-out in quello che sarà il ritorno della Champions nella San Siro rossonera

Il Milan si prepara a riaccogliere la Champions League a San Siro. In attesa del match di domani contro il Liverpool, i tifosi hanno preso d’assalto il sito ufficiale rossonero e la sede per avere i biglietti per il match del prossimo 28 novembre contro l’Atletico Madrid.

Una vera e propria febbre da Champions che ha portato ad un risultato incredibile. A 14 giorni dal match, lo stadio è già tutto esaurito. Saranno ben 40mila i tifosi presenti pronti a spingere la squadra di Pioli.