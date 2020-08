Milan: fatta per Ibrahimovic, ora tocca a Donnarumma

Milan: è fatta per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ora la dirigenza rossonera dovrà concentrarsi su quello di Gianluigi Donnarumma

Qualche minuto fa, il Milan ha trovato l’accordo per il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic. Ora, la dirigenza rossonera dovrà concentrarsi assolutamente su quello di Gianluigi Donnarumma.

Il portiere classe ’99 ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2021. Il club di Via Aldo Rossi può contare sulla volontà del giocatore di restare in casacca milanista, ma dall’altra parte dovrà fare i conti anche con Mino Raiola, che certamente chiederà una conferma degli attuali 6 milioni percepiti dal suo assistito, non un centesimo di meno.