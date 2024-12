Milan Empoli, un ritrovato Morata torna al gol: la pagella premia il suo impegno

Milan Empoli, Alvaro Morata ritrova il gol in campionato e sale a quota tre reti: i rossoneri hanno bisogno del loro bomber

Come sottolinea Tuttosport nelle sue pagelle, Milan Empoli è stata sbloccata dalla rete di Alvaro Morata. La terza in campionato per lo spagnolo che non ha avuto un inizio di stagione semplice anche per via di qualche acciacco a livello fisico. La pagella:

PAROLE – «6,5: Svaria, ma si fa trovare di più in area, tant’è che ritrova il gol in campionato dopo due mesi con un destro preciso all’angolino».