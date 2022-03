Milan Empoli, ballottaggio Ibrahimovic-Giroud: c’è un favorito per partire dal primo minuto a San Siro

Come scrive questa mattina Stefano Pioli dovrà fare i conti con un’insolita abbondanza in attacco. Con l’Empoli è subito ballottaggio-staffetta tra Giroud e Ibrahimovic.

Il francese – che ieri ha lavorato regolarmente sul campo, anche se non ha preso parte alla fase dell’allenamento di gruppo per evitare contatti e preservare così la caviglia sinistra – è in vantaggio per una maglia da titolare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.