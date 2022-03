Milan Empoli, attenzione ai toscani! In trasferta chiudono il fortino

Sabato sera il fischio d’inizio di Milan Empoli: mister Pioli dovrà fare attenzione alla fase difensiva dei toscani in trasferta

Sabato sera il fischio d’inizio di Milan Empoli: mister Pioli dovrà fare attenzione alla fase difensiva dei toscani che in trasferta diventa particolarmente attenta. Come raccontano i numeri della Lega Serie A:

«Solo il Venezia (170) ha subito più tiri nello specchio dell’Empoli (162) in questo campionato: i toscani però viaggiano a 4.7 tiri nello specchio subiti di media nei match in trasferta, media che sale a 6.9 in casa».