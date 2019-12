Il tracollo di Bergamo non è passato inosservato a Elliott e per questo è pronto a mettere sotto accusa tutta la dirigenza del Milan

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la disfatta a Bergamo contro l’Atalanta per 5-0 ha smosso qualcosa dentro Elliott, il quale sembra intenzionato a mettere sotto accusa la propria dirigenza al Milan.

A Elliott non sono andate giù le parole di Boban sulla situazione («Cercheremo di fare il nostro meglio rispetto a quello che potremo fare e che ci permetteranno di fare»), e come sono stati utilizzati i 160 milioni di euro messi a disposizione per lo scorso mercato che, Theo a parte, non hanno portato i risultati sperati.