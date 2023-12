Milan a un passo dall’inferno: ecco quanto costerebbe l’eliminazione dalla Champions

Milan ora a un passo dall’inferno: ecco quanto costerebbe ai rossoneri l’eliminazione dalla Champions League

Il Milan questa sera avrà un solo risultato a disposizione e non basterà da solo a qualificare il Diavolo agli ottavi di finale. Per questo l’eliminazione dalla Champions League è uno scenario preso in considerazione in casa rossonera.

Ma cosa succederebbe se il Milan uscisse dalla competizione per la coppa più ambita. Secondo Tuttosport i rossoneri getterebbero al vento circa 100 milioni di euro: un addio ai giorni costerebbe 57 milioni a cui andrebbero ad aggiungersi altri 50 legati alla qualificazione al mondiale per club 2025.