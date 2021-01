Milan, ed ora? Chissà se il quarto posto sarebbe davvero un successo

Milan, la classifica anche se trascurata da Pioli c’è, esiste e si vede, la squadra viaggia a ritmi scudetto ed ora ci si guarda in faccia

Milan, la classifica anche se trascurata da Pioli c’è, esiste e si vede, la squadra viaggia a ritmi scudetto ed ora ci si guarda in faccia per cercare di capire cosa effettivamente stia succedendo.

PRONTI VIA- Facciamo un passo indietro, è il luglio del 2020, la stagione si conclude con un’ipotetica classifica da mini torneo stravinta dai rossoneri che senza sconfitte si impongono in un primo post Covid, da clima surreale. Sono le prime gare, i primi stadi vuoti, i primi riscontri da nuova pianificazione, figlia della pandemia. A Milanello si è lavorato bene durante il Lockdown totale, sicuramente meglio di altre squadre, lo dicono i numeri e la continuità di risultati. Non basta. Pioli non può vincere lo scudetto, non contro questa Juve.

SI RIPARTE- Tra alti e bassi si riparte a settembre, provando a dimenticare quanto accaduto nei mesi precedenti, qualcosa però è rimasto e dalle prime gare si intuisce che la squadra rossonera non sarà più quella del sesto posto di Febbraio ma quella dei primi piazzamenti di luglio. Il lavoro svolto durante il blocco continua a dare frutti, Pioli sembra imbattibile, la squadra appare compatta, unita, serena e lontana dalle pressioni mediatiche degli anni precedenti. Con Ibra ed un mercato praticamente perfetto, la chiave di svolta è presto trovata ma non basta. Pioli non può vincere lo scudetto, non contro questa Juve.

SCONTRO DIRETTO- Alla Gara contro la Juve, il Milan ci arriva a più uno sull’Inter che nel pomeriggio ha perso contro la Sampdoria e a più 10 sui bianconeri che però hanno una gara da recuperare contro il Napoli. Vince la Juve, si riapre tutto, vince anche il “te l’avevo detto” di chi ha già la verità in tasca, quella verità dettata dalla banalità di vedere le cose per come sicuramente andranno e non per come invece potrebbero cambiare. A maggior ragione Pioli non può vincere lo scudetto, non contro questa Juve.

QUALE STRADA PRENDERE- A metà gennaio la squadra torna in campo contro il Toro dopo la tramortita subita contro la Juventus. 2-0 e contraccolpo psicologico rispedito sempre a quelli del “te l’avevo detto”. Ad ogni modo Pioli continua a dichiarare di non guardare la classifica anche se un po’ probabilmente la guarda, anche di riflesso. Lui dice che se ne riparlerà ad Aprile e molto probabilmente è vero ma ad oggi, dopo 17 gare in testa, arrivare quarti vorrebbe dire perdere tante partite e tanti punti che porterebbero certamente a porsi delle domande, sarebbe davvero un successo arrivare al quarto posto, alla luce di quanto visto fino ad ora?