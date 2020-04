Milan: ecco chi sono i flop e top delle ultime due stagioni

Milan: nelle ultime due stagioni il mercato rossonero ha ricevuto voti sotto la sufficienza e più che buoni, ecco i top e flop

In due anni il Milan ha investito tanto e male per il fronte offensivo. Con Piatek e Higuain sono circa 50 i milioni spesi. In difesa è stato prelevato Caldara, praticamente mai utilizzato un po’ per infortuni e rendimento.

Gli altri due acquisti flop, momentaneamente sarebbero Rafael Leao, ancora un po’ acerbo, ma soprattutto Lucas Paquetà, che dopo un inizio buono sotto la gestione gattusiana si è decisamente perso in tattica e posizione.

Tra i top sicuramente Theo Hernandez, prelevato dal Real Madrid per circa 20 milioni, ora ritenuto il miglior terzino della Serie A e il valore del cartellino è esploso a 50 milioni. Come lui anche Ismael Bennacer, acquistato dall’Empoli per 16 milioni di euro, ora ne vale circa il doppio e infine Simon Kjaer, pronto ad essere riscattato dal Siviglia per circa 2,5 milioni.