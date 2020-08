Milan, e se fosse Saelemaekers il prossimo terzino destro titolare?

In casa Milan è aperta la ricerca per un nuovo terzino destro. Alexis Saelemaekers potrebbe rappresentare una soluzione interessante

La programmazione per la prossima stagione è già ampiamente avviata, con Maldini e Massara al lavoro per costruire il Milan del futuro. Uno dei ruoli in cui bisognerà intervenire è sicuramente quello della fascia destra della difesa. Uno tra Calabria e Conti molto probabilmente partirà (sirene spagnole per il primo). Al loro posto il Diavolo cerca un titolare di maggiore affidabilità e talento.

Qualora però il mercato non dovesse riuscire a soddisfare le richieste del club di Via Aldo Rossi, ci sarebbe una soluzione pronta in casa. Stiamo parlando di Alexis Saelemaekers. Il giovane belga ricopre come ruolo naturale quello di esterno di centrocampo, ma non è da escludere che Pioli possa plasmarlo in terzino. Una posizione interessante per la dinamicità dell’ex Anderlecht.