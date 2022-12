Milan e Puma insieme per uno speciale Meet&Greet a Dubai: Diaz, Origi e Saelemaekers protagonisti

Speciale Meet&Greet di Milan e Puma a Dubai il 17 dicembre con protagonisti Divock Origi, Brahim Díaz e Alexis Saelemaekers

AC Milan e PUMA sono lieti di annunciare l’organizzazione congiunta del Meet&Greet con i calciatori rossoneri Divock Origi, Brahim Díaz e Alexis Saelemaekers, in programma sabato 17 dicembre allo Store PUMA di Dubai, UAE.

L’evento fa parte del Trophy Tour, tour globale in collaborazione con Emirates, che darà la possibilità ai tifosi rossoneri di tutto il mondo di vedere da vicino il Trofeo dello Scudetto 2021/22. Il Tour, che ha già fatto tappa a Londra, New York City, Singapore e Giacarta facendo registrare oltre 3000 presenze, si sposta ora in Medio Oriente. Il Meet&Geet sarà a ingresso gratuito e avrà luogo dalle 12.30 alle 13.30, ora locale. I tifosi avranno l’opportunità di incontrare i tre calciatori rossoneri e di scattare una foto con il Trofeo dello Scudetto 2021/22.