Il Milan ha dei dubbi su Renato Sanches: ecco quali. I rossoneri non sarebbero convinti al 100% del centrocampista portoghese

Stando alla ricostruzione il Milan non sarebbe convinto ancora al 100% dell’acquisto di Renato Sanches. In Via Aldo rossi sarebbe emerso qualche dubbio sulla tenuta fisica del giocatore che è stato spesso ai box durante la sua carriera.

Anche lo scorso weekend il ragazzo si è infortunato al bicipite femorale della coscia sinistra, un infortunio che lo terrà fermo per tre settimane. Lo scrive Tuttosport.