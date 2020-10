Milan, dopo la Roma calendario in discesa fino al Napoli

Milan, quella contro la Roma sarà l’ultima sfida impegnativa prima di un periodo un po’ più facile. Contro i giallorossi si conclude un trittico

Quella contro la Roma sarà l’ultima sfida impegnativa prima di un periodo un po’ più facile. Contro i giallorossi si conclude un trittico terribile composto anche da derby e trasferta a Glasgow contro il Celtic.

La prossima partita in casa prevede lo scontro con lo Sparta Praga che non sta attraversando un buon periodo (campionato sospeso in Repubblica Ceca) ed è fanalino di coda nel girone. Poi ci sarà l’Udinese e l’Hellas Verona, due partite sulla carta non complicatissime.

Questo percorso dovrebbe portare i rossoneri al big match contro il Napoli del 22 novembre, quando in palio potrebbe esserci la testa della classifica.