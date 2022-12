Milan, domani si riprende a Milanello: oggi ultimo giorno di vacanze

I giocatori del Milan godranno oggi dell’ultimo giorno di vacanze. Domani la squadra di Pioli riprende il lavoro a Milanello

Ultimo giorno di vacanze per i giocatori del Milan, che domani si ritroveranno a Milanello per la prima sessione di allenamento dopo la pausa nazionali. La squadra di Pioli si allenerà per una settimana al Centro Sportivo di Carnago.

In programma poi il 10 dicembre la partenza per il mini ritiro di Dubai. Qui i rossoneri affronteranno l’Arsenal (13 dicembre) e il Liverpool (16 dicembre). Il ritorno in Italia è previsto il 20 dicembre, mentre il 30 ci sarà l’ultima amichevole invernale in Olanda contro il PSV Eindhoven.