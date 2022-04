Milan, domani ripresa degli allenamenti: Pioli spera in Bennacer

Il Milan riprenderà domani gli allenamenti per preparare il match contro la Fiorentina. Pioli spera di recuperare Bennacer

Oggi per il Milan ultimo dei due giorni di riposo concessi da Stefano Pioli. Domani la squadra riprenderà gli allenamenti per preparare la gara contro la Fiorentina. Il match con la viola è in programma questa domenica a San Siro alle ore 15:00.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico rossonero conta di recuperare l’acciaccato Ismael Bennacer, ma al momento è presto per dare previsioni certe sulla sua presenza contro la squadra di Italiano.