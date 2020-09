Milan, domani conferenza di Pioli e partenza per Dublino: il programma

Domani il Milan terrà un solo allenamento mattutino, dopodiché Pioli terrà la conferenza stampa e infine si partirà per Dublino

La gara di Europa League, valida per il secondo turno dei preliminari, in programma giovedì sera contro lo Shamrock Rovers è sempre più vicina. Il Milan ha aumentato i giri del proprio motore negli ultimi giorni per evitare di farsi cogliere impreparato in questo importante appuntamento.

Il programma di domani, come specificato dal report pubblicato oggi dal Diavolo, prevede un solo allenamento mattutino e, a seguire, la conferenza stampa della vigilia di Mister Pioli, alle ore 14.00. Dopodiché i rossoneri partiranno alla volta di Dublino.