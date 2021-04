Milan, Diogo Dalot in panchina con la Sampdoria: ecco il motivo

Diogo Dalot in panchina nel match con la Sampdoria nonostante l’assenza di Calabria. Ecco il motivo della sua assenza

Per Diogo Dalot lo spazio al Milan si sta sempre più riducendo. Contro la Sampdoria, nonostante l’assenza di Calabria, gli è stato preferito Saeleamaekers, che non giocava terzino dal 12 giugno 2020. Il motivo della sua assenza è da ricondurre alle tre gare di fila giocate dal portoghese nell’Europeo Under 21.

C’è da dire che il suo rendimento fin qui non è stato soddisfacente. Le possibilità che i rossoneri trattino con i Red Devils per una sua conferma l’anno prossima è ormai remota. Il classe ’99 fin qui ha giocato fin qui 24 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia, segnando 2 gol e 2 assist. Le sue prestazioni non hanno però mai del tutto convinto l’ambiente ed i tifosi.