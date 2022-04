Milan, difficoltà a segnare. Cosmi: «Non si parli solo degli attaccanti». Le parole dell’allenatore a Sky Sport

Serse Cosmi parla così del momento del Milan e delle difficoltà offensive. Le sue parole a Sky Sport 24.

«Non si può parlare solo di attaccanti quando una squadra non segna, anche se loro sono i terminali e devono essere decisivi. Credo che una squadra di livello debba avere altri giocatori che possano risolvere anche questi periodi di appannamento in cui gli attaccanti non segnano, come in parte sta succedendo anche al Milan. Bennacer aveva risolto una partita e regalato 3 punti ai rossoneri.»