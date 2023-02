Milan, difesa a tre o a quattro: numeri a confronto nel 2023

Da un pò di partite il Milan è passato dalla difesa a 4 a quella a tre. Ecco i numeri a confronto nel 2023 tra le due soluzioni tattiche

Da un pò di partite il Milan è passato dalla difesa a 4 a quella a tre. Ecco i numeri a confronto nel 2023 tra le due soluzioni tattiche:

con la linea a quattro i rossoneri hanno disputato 7 partite incassando 18 gol con zero clean sheet e 23 tiri in porta subiti. Con la linea a tre invece in 4 partite hanno subito solo un gol con 3 clean sheet e 14 tiri in porta.