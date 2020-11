Milan, Diaz verso una maglia da titolare contro la Fiorentina

Brahim Diaz domani potrebbe giocare titolare contro la Fiorentina. In campionato lo spagnolo reclama più spazio

Brahim Diaz domani contro la Fiorentina, ha diverse possibilità di scendere in campo titolare dal primo minuto. Date le assenze di Zlatan Ibrahimovic (sicura) e Rafael Leao (probabile), lo spagnolo domani avrà quasi sicuramente una maglia da titolare.

Le possibilità di giocare per Diaz sono sia sulla fascia sinistra nella linea di trequarti, e sia come falso nueve. Bonera e Pioli stanno decidendo chi far giocare fra lui e Ante Rebic come attaccante centrale.