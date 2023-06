Milan, De Ketelaere stecca anche all'Europeo U21, ora il futuro...

Annata storta per De Ketelaere, eliminato con il Belgio U21. Ora il Milan ha tre vie per il futuro in chiave mercato

Il Milan sperava in un buon Europeo U21 di De Ketelaere anche in virtù di una possibile vetrina mercato, invece l’annata del belga resta storta: appena un assist in stagione con il Milan e eliminato ai gironi dal Portogallo.

Ora i rossoneri, come riportato da Calciomercato.com ha tre vie sul mercato: la prima è quella della permanenza a Milano, per approfittare dell’addio di Brahim Diaz e provare a convincere Pioli. La seconda e quella che porta alla cessione a titolo definitivo del belga, ma servirebbe che una qualsiasi società lo paghi 28/30 milioni di euro. Infine, la via del prestito, anche se per il momento non si registrano proposte in arrivo.