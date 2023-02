Milan, De Ketelaere è un fantasma: il cambio modulo lo penalizza

Charles De Ketelaere sta vivendo una complicatissima prima stagione al Milan. Numeri e prestazioni non all’altezza

Al Milan continua a tener banco il caso Charles De Ketelaere. Come riporta la Gazzetta dello Sport, il belga è un autentico flop del mercato estivo rossonero. Arrivato dal Bruges in estate come il grande investimento della campagna acquisti di Maldini e Massara, il classe 2001 fin qui ha ampiamente deluso e, dopo 24 presenze tra tutte le competizioni, è ancora a secco di gol.

Negli ultimi anni come attaccanti solo Mandzukic aveva concluso la sua avventura al Milan senza timbrare il cartellino neanche una volta. Oggi De Ketelaere è in fondo alle gerarchie di Pioli, che anche nel derby lo ha tenuto in panchina a guardare per tutti i 90 minuti. Pensare che all’andata contro l’Inter era lui il trequartista titolare.

Un’involuzione che rischia di essere ancora più profonda ora che il tecnico sta varando il cambio di modulo con una difesa a 3 e uno schema offensivo che non prevede la presenza di un trequartista. Per il belga sembra non esserci molto spazio di manovra, dovrà impegnarsi e reinventarsi, magari come falso 9 o esterno di attacco. La crisi non aspetta.