Milan De Ketelaere, c’è ancora distanza: prossimi giorni decisivi

Charles De Ketelaere si allontana dal Milan. Anche nella giornata di oggi nuovi contatti con il Brugge, ma manca l’accordo

Milan e Brugge sono stati in contatto anche nella giornata di oggi per trovare una soluzione riguardo Charles De Ketelaere. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, le due dirigenze non sono però arrivate ad un accordo. Entrambi restano fissi sulle loro posizioni, con i rossoneri che non vanno oltre i 30 milioni di euro + 2 di bonus ed il club belga che continua a richiederne almeno 35, forte dell’offerta del Leeds di 37 milioni.

Di certo non si aspetterà all’infinito. Probabile che il Milan aspetti ancora 3/4 giorni prima di virare definitivamente su nuovo obiettivo. Si potrebbe accelerare per Hachim Ziyech, ma le piste sono molteplici.