Il Milan Primavera ospita la Cremonese nella 9ª giornata di campionato 2024/25: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live

Il Milan Primavera affronta la Cremonese nella 9ª giornata del campionato Primavera.

Milan Cremonese 2-3: sintesi e moviola

Iniziata la partita!

5′ – La prima conclusione in porta è del Milan. La formazione di Guidi ha fatto sporcare i guanti a Malovec con la conclusione dal limite dell’area di capitan Stalmach, che però è risultata essere piuttosto telefonata e semplice da gestire.

8′ – Seconda conclusione in pochi minuti del Milan. Grande azione personale di Perera, che dopo una serpentina è arrivato al limite dell’area servendo un indisturbato Siman, che ha cercato di piazzare la palla sul palo lontano della porta difesa da Malovec. Bravo però il portiere della Cremonese a farsi trovare ancora una volta pronto.

17′ – Che occasione per il Milan con Filippo Scotti. Il 99 rossonero ha infatti costretto Malovec ad una bella ed importante parata, con il portiere della Cremonese che è stato bravo e reattivo con i piedi a contrastare la conclusione dell’avversario.

23′ – Bene ancora il Milan con Filippo Scotti. Da prima punta atipica il 99 sta cercando di muoversi, di svariare, lungo tutta la trequarti campo, proprio come successo in questo caso. Il rossonero si è infatti girato a centrocampo superando la pressione avversaria. Arrivata la limite dell’area ha provato a premiare l’inserimento di Comotto, ma la palla per il compagno è risultata essere fuori misura.

GOOOOOOOL DEEEEL MILAAAAAAN! Ha segnato il classe 2008 Christian Comotto. Bravissimo il 34 a ribattere in rete la respinta, non perfetta, sul tiro a giro di Stalmach di Malovec, disturbato sicuramente un po’ dal terreno di gioco viscido e particolarmente insidioso per via della pioggia.

40′ – La Cremonese si è divorata il gol del pareggio con Rangnoli Galli, che ha mancato il contatto con la palla dopo essere saltato indisturbato dentro l’area piccola rossonera

45′ – 5 minuti di recupero

50′ – Termina il primo tempo

45′ – Inizia il secondo tempo. Bonomi raddoppia per il Milan da situazione di calcio d’angolo con il quinto gol del suo campionato. 2 a 0 per il Diavolo fra le proteste della Cremonese, con Malovec che ha recriminato un fallo per carica su di lui da parte del 30 rossonero.

54′ – Follia di Paloschi. Secondo giallo nel giro di un minuto e mezzo per il difensore rossonero, che ora lascia in 10 il Milan a più di mezz’ora dalla fine della partita.

64′ Comotto regala calcio sulla trequarti e serve Bonomi che, però, sbaglia il controllo

71′ Gol della Cremonese: grande conclusione mancina di Gabbiani

75′ Gol della Cremonese: Nahrudnyy si è coordinato alla grande lasciando partire un sinistro potente che ha trafitto Mastrantonio

81′ Ancora gol della Cremonese: Gabbiani in acrobazia completa la rimonta

90 + 5′ Termina il match

Migliore in campo Milan: PAGELLE

Milan Cremonese Primavera 2-0: risultato e tabellino

32′ Comotto, 45′ Bonomi, Gabbiani, Naharudnyy, Gabbiani