Milan, corsa scudetto: Giroud rivela le dirette concorrenti

Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dal ritiro della Nazionale francese.

SCUDETTO – «L’Inter non è affondata e rimane un pericolo come il Napoli e la Juve. Siamo coscienti che lo scudetto sia alla portata, ma bisogna rimanere lucidi, umili, continuare a lavorare duro fino alla fine. Abbiamo solo delle finali da giocare, le affronteremo al 200 per cento per realizzare il nostro obiettivo che poi è anche un sogno: riportare al Milan lo scudetto, undici anni dopo l’ultimo».