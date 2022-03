Milan, contro l’Empoli terzo clean sheet di fila: prima volta in stagione

Con la vittoria di ieri per 1-0 contro l’Empoli, il Milan ha ottenuto il terzo clean sheet di fila. Non era mai successo in stagione

Il Milan è in un periodo non brillantissimo dal punto di vista del gioco, ma di assoluta solidità ed efficacia. Ieri sera contro l’Empoli è arrivato il terzo clean sheet di fila dopo lo 0-0 contro l’Inter in Coppa Italia e la vittoria di Napoli per 0-1. Non era mai successo in questa stagione.