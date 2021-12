Milan, Conti e Castillejo sempre più lontani: il punto sui due

Milan, Andrea Conti e Samuel Castillejo sempre più lontani dai rossoneri. Ecco il punto sui due giocatori del diavolo. La situazione

Andrea Conti e Samuel Castillejo sono sempre più lontani dai cancelli di Milanello. Il Milan, infatti, secondo quanto ricorda La Gazzetta dello Sport, li ha messi sul mercato e spera di guadagnarci un tesoretto per il difensore centrale.

Conti è corteggiato dall’Empoli ma non solo. Mentre lo spagnolo ha estimatori in patria e qui in Italia, Genoa in pole position. Situazioni che si definiranno nei prossimi giorni.