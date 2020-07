Concorrenza del Leeds, neo-promosso in Premier League, per Florentino Luis: il centrocampista del Benfica resta obiettivo del Milan

Nella giornata di ieri vi abbiamo riportato della cifra stabilita dal Benfica per il cartellino di Florentino Luis: 35-40 milioni di euro. I rossoneri, al momento, non vedono margine di trattativa ma si pensa all’inserimento di una contropartita tecnica (Paquetà) per dimezzare le richieste del club lusitano.

Intanto però su Florentino Luis è da segnalare anche il forte interesse del Leeds, neo-promosso in Premer League. I rossoneri dovranno accelerare per non essere superati dal club inglese.