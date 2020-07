Calciomercato Milan: Paquetà pedina di scambio per due operazioni

Calciomercato Milan: Paquetà continua a non convincere e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio in due operazioni

Il futuro di Lucas Paquetà è ancora in dubbio: il fantasista brasiliano non ha convinto nel corso di questo anno e mezzo in rossonero e ora il Milan starebbe valutando l’idea di utilizzarlo come possibile pedina di scambio in due diverse operazioni.

Da un lato c’è Nikola Milenkovic, difensore della Fiorentina, su cui già in passato si era parlato di un possibile scambio con Paquetà; dall’altro, secondo quanto affermato da Tuttomercatoweb, il nome del brasiliano potrebbe rientrare anche nell’operazione per portare il terzino del Barcellona Emerson Royal al Milan.