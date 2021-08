Milan, concorrenza dalla Francia per Bakayoko: spunta il Lione

Concorrenza francese per Tiemouè Bakayoko, obiettivo di mercato del Milan. Ecco le ultime novità sul centrocampista

Si complica la trattativa per il ritorno al Milan di Tiemouè Bakayoko. Sul centrocampista di proprietà del Chelsea si sarebbe infatti registrato un’interesse del Lione, che, secondo Gianluca Di Marzio, ha avviato i primi contatti per riportare il giocatore in Ligue 1.

Su di lui resta interessato anche il Napoli, club dove ha giocato la sua ultima stagione. Il club rossonero farà comunque un tentativo.