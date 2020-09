Milan, comincia una settimana già decisiva per il prosieguo della stagione

La lunga settimana del Milan tra impegni in campionato e fatiche di coppa: tre partite fondamentali per indirizzare la stagione

Una settimana fondamentale per capire cosa ne sarà di questa stagione, o quasi. Tra impegni di campionato e il preliminare di Europa League in programma giovedì, il Diavolo si gioca credibilità e ambizione per il prosieguo della stagione.

La partita in programma oggi contro il Crotone allo Scida, testerà definitivamente la maturità della squadra in vista della fondamentale campagna di Portogallo di giovedì. La partita con lo Spezia di domenica 4 ottobre, invece, determinerà con quali sicurezze nei propri mezzi potrà presentarsi il Diavolo in vista del primo derby stagionale, in programma dopo la sosta.