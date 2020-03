Milan, Collovati: «Rangnick? Il migliore in giro a valorizzare i giovani»

Collovati ha commentato la situazione attuale in casa Milan parlando del possibile approdo di Rangnick e del lavoro svolto sinora da Pioli

Ecco le parole di Collovati in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport sull’idea di vedere al Milan Rangnick e un’opinione sul lavoro svolto da Pioli.

Pioli – «Ad oggi a Pioli non gli si può imputare nulla. Ha fatto un buon lavoro ma mi pare di capire che la società sia orientata su altre idee. Pioli merita di sedere sulla panchina del Milan per quanto fatto vedere in questi mesi, ma se il club decidesse di puntare su Rangnick l’idea mi affascinerebbe parecchio»

Rangnick – «Non c’è dubbio che Rangnick sia il migliore su piazza nel valorizzare i giovani. E’ una qualità che gli riconoscono in tanti e per lui parlano i risultati di Lipsia e Salisburgo. Questa filosofia del Milan andrebbe seguita anche da altri club»

Servirà tempo – «Serve tempo, ma se c’è una cosa che il calcio può imparare dal momento tragico e drammatico che il mondo sta vivendo è proprio questa: bisogna ripensare il sistema, renderlo economicamente più sostenibile. La strada intrapresa dal Milan è quella giusta. Stipendi bassi, acquisti under 25. In questo contesto la scelta di Rangnick è condivisibile anche se non mi sono piaciuti i modi con cui sono avvenuti i contatti»